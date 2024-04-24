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Одесит наводив російські ракети на будівлі Служби безпеки та прокуратури, щоб помститися за судимість, – СБУ

У 2019 році одесит отримав умовний термін за публічні заклики до зміни меж кордону України.

Одесит наводив російські ракети на будівлі Служби безпеки та прокуратури, щоб помститися за судимість, – СБУ
Фото: Одеська обласна прокуратура

Служба безпеки України заявила про затримання ще одного агента ФСБ, який, за даними відомства, готував нову серію ракетно-дронових ударів по Одесі. 

Серед координатів, які він передавав рашистам, було декілька будівель СБУ та прокуратури. Зазначається, що у такий спосіб одесит хотів помститися правоохоронцям за судимість, яку отримав у 2019 році за публічні заклики до зміни меж кордону України. 

Тоді суд призначив йому умовний термін покарання, що дозволило засудженому вийти із СІЗО на волю. 

У подальшому він «заліг на дно», але навесні 2023 року фігурант продовжив поширювати у соцмережах свої антиукраїнські матеріали. Таким чином він потрапив у поле зору ФСБ, яка згодом дистанційно завербувала його для коригування вогню по Одесі. 

Одним із перших завдань, яке перед агентом поставила ФСБ, був пошук і передача координат зенітно-ракетного комплексу ППО. Втім СБУ зазначає, що дізналося про це, адже документувало кожен крок російського агента. 

Завдяки цьому було проведено комплексні заходи для убезпечення пунктів базування Сил оборони, а самого фігуранта затримано під час передачі розвідданих агресору. 

За даними слідства, щоб отримати розвідувальну інформацію, агент обходив місто та його околиці. Там він фіксував місця можливої дислокації українських захисників. Отриманий «звіт» направляв до ФСБ через популярний месенджер. Для цього використовував два мобільні телефони, які під’єднував до мережі Wi-Fi. 

Після завершення сеансу зв’язку з ФСБ зрадник видаляв усю переписку для конспірації. За співпрацю з окупантами він отримував від них грошову «винагороду» на власну банківську картку. 

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено три бойові гранати та набої до стрілецької зброї. 

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Минулого місяця СБУ затримала "далекобійника", який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту. За кермом фури чоловік заїжджав на територію портів, де намагався приховано фіксувати геолокації.

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