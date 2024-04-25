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Українські пілоти у Франції почали підготовку до навчання на винищувачах F-16, - ЗМІ

Українським пілотам у середньому 20-22 роки. 

Українські пілоти у Франції почали підготовку до навчання на винищувачах F-16, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Четверо українських пілотів почали у Франції підготовку до подальшого навчання на винищувачах F-16. 

Про це повідомляє BFMTV.

“Українські авіатори навчатимуться так само як і пілоти французьких ВПС, але за вдвічі менший проміжок часу. Заняття відбуватимуться на тренажерах, а також на літаках Alpha Jet, які були зняті з озброєння і замінені на нові Pilatus PC-21. Студенти-пілоти повинні будуть налітати 80 годин перед початком навчання на F-16”, - йдеться в повідомленні.

Українські пілоти мають досвід пілотування цивільних літаків або тренувань на навчальних літаках L39, у середньому їм 20-22 роки, оскільки “досвідчені льотчики залишилися в Україні й керують літаками у складі Повітряних сил”.

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Після цієї підготовки, що триватиме близько 6 місяців, пілоти пересядуть на F-16. Вони навчатимуться у США або в одній з європейських країн. 

При цьому команди техників, включаючи механіків, швидше за все, навчатимуться в США. 

Очікується, що екіпажі будуть готові не раніше кінця 2024 року, або навіть на початку 2025-го. За цей час також мють виготовити озброєння, яким оснащують винищувачі.

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