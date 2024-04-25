Українські пілоти у Франції почали підготовку до навчання на винищувачах F-16, - ЗМІ

Четверо українських пілотів почали у Франції підготовку до подальшого навчання на винищувачах F-16.
Про це повідомляє BFMTV.
“Українські авіатори навчатимуться так само як і пілоти французьких ВПС, але за вдвічі менший проміжок часу. Заняття відбуватимуться на тренажерах, а також на літаках Alpha Jet, які були зняті з озброєння і замінені на нові Pilatus PC-21. Студенти-пілоти повинні будуть налітати 80 годин перед початком навчання на F-16”, - йдеться в повідомленні.
Українські пілоти мають досвід пілотування цивільних літаків або тренувань на навчальних літаках L39, у середньому їм 20-22 роки, оскільки “досвідчені льотчики залишилися в Україні й керують літаками у складі Повітряних сил”.
Після цієї підготовки, що триватиме близько 6 місяців, пілоти пересядуть на F-16. Вони навчатимуться у США або в одній з європейських країн.
При цьому команди техників, включаючи механіків, швидше за все, навчатимуться в США.
Очікується, що екіпажі будуть готові не раніше кінця 2024 року, або навіть на початку 2025-го. За цей час також мють виготовити озброєння, яким оснащують винищувачі.
- До Румунії прибули нідерландські винищувачі F-16 для навчання пілотів.
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Українські пілоти, які вчаться на винищувачах F-16 у Данії та США, завершують навчальну програму. Проте про терміни постачання літаків до України говорити не варто.
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На початку квітня у Повітряних силах повідомляли про те, що українські пілоти відточують навички керування винищувачами F-16 у Данії та США. Також проходить навчання технічний персонал.
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Україна може розгорнути винищувачі F-16 вже в липні, але лише декілька. Для роботи з літаками до літа мають бути готові 12 українських пілотів.