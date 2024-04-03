​Українські пілоти вже відточують навички на F-16 у Данії та США

Українські пілоти відточують навички керування винищувачами F-16 у Данії та США. Також проходить навчання технічний персонал.
Про це розповів речник Повітряних Сил ЗС України майор Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
"Зараз дві передові групи перебувають у Данії та США. Вони вже безпосередньо відточують навички на літаках F-16", – зазначив Євлаш.
Також ще одна група, продовжуючи навчання, перемістилася з Великої Британії до Франції, де вони освоюють легкомоторні літаки. Крім того, військовослужбовці посилено вивчають мову.
"Ще одна група проходить навчання з наземної підготовки в Англії. Зокрема вивчають мову, адже це один з пріоритетних напрямків", – сказав речник.
Крім того, триває підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні.
"Ми використовуємо всі слоти для підоготовки фахівців, зокрема, інженерів для того, аби в подальшому, коли вони повернуться до України, вони могли навчати наших людей, інженерів, тут, своїми силами", – сказав Євлаш.
- 29 березня уряд Бельгії схвалив 25-й пакет допомоги для України, в якому закладені додаткові 100 млн євро для обслуговування винищувачів F-16.
- Також нещодавно у Нідерландах заявили, що закуплять боєприпаси для українських F-16.
- Україна може розгорнути винищувачі F-16 вже в липні, але лише декілька. Для роботи з літаками до літа мають бути готові 12 українських пілотів.
- The New York Times писала що наразі Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити в Україну близько 45 літаків, яких достатньо для трьох невеликих ескадрилій.
- Данія надішле перші шість наприкінці весни, а ще 13 винищувачів мають надійти до кінця року та у 2025.
- Речник Повітряних сил ЗСУ повідомляв, що Україна не будуватиме нову інфраструктуру для F-16, зараз триває адаптація українських аеродромів.