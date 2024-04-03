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Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині отримали поранення троє людей

Ворожі війська поранили трьох цивільних у Краматорському районі.

Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині отримали поранення троє людей
Наслідки обстрілу Донецької області
Фото: Донецька прокуратура

Російська окупаційна армія вчора, 2 квітня, близько 21:40, обстріляла м. Миколаївка Донецької області. Поранені троє осіб.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

"В результаті влучання засобів ураження по житловій забудові дістали тілесні ушкодження двоє чоловіків 43 та 57 років, а також 48-річна жінка. З осколковим пораненням, контузією та забоями постраждалих доставлено до медичного закладу", – зазначили прокурори.

наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька прокуратура
наслідки обстрілу Донеччини

Також вибухами пошкоджено приватні й багатоквартирні житлові будинки, зупинку громадського транспорту та автомобілі. Тип озброєння встановлюється.

31 березня через російські обстріли були поранені п'ятеро жителів Донеччини. Серед потерпілих – неповнолітній.

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