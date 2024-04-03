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На Херсонщині через ворожі обстріли загинула людина

Армія РФ поцілила у житлові квартали, а також обстрілами пошкодила газогін. 

На Херсонщині через ворожі обстріли загинула людина
Фото ілюстративне
Фото: Національна поліція

У Херсонській області через російські обстріли загинула людина. 

Як повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та п'ять приватних будинків. 

Також були зафіксовані влучання в господарську споруду та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає. 

Минулої доби противник обстрілював Токарівку, Антонівку, Садове, Кізомис, Велетенське, Томину Балку, Берислав, Михайлівку, Зміївку, Тягинку та місто Херсон. 

Вчора повідомляли про те, що через ворожі обстріли Херсонської області поранені дві людини. А 1 квітня ворог атакував 16 населених пунктів Херсонщини, є загиблі та постраждалі. Окупанти поцілили у житлові квартали, внаслідок чого пошкоджено дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків.

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