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НАТО не бачить "індикаторів війни" у країнах Балтії

Проте Альянс розглядає загрозу з боку Росії як основну і вживає активних заходів. 

НАТО не бачить "індикаторів війни" у країнах Балтії
Джуліанна Сміт
Фото: ЕРА/UPG

Постійна представниця США в НАТО Джуліанна Сміт стверджує, що наразі у країнах Балтії немає індикаторів та попереджень рівня тих, що надходили перед російським вторгненням до України.

Як пише "Голос Америки", Альянс вживає активних заходів щодо поліпшення свого становища на східному фланзі. За словами пані Сміт, до цього переліку входять спільні тренування та військові навчання, а також збільшення присутності американських військ у країнах Східної Європи.

Російську загрозу в НАТО вважають основною. Посол США говорить: "Якщо диктатора не зупинити, він продовжуватиме йти далі". Проте зараз в Альянсі не бачать безпосередньої небезпеки для своєї території ні в балтійському регіоні, ні в будь-якому іншому. 

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