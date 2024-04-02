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Внаслідок негоди в 5 районах Київщини зафіксовані руйнування покрівель та падіння дерев

Повідомлень про потерпілих внаслідок негоди станом на 20:00 не надходило.

Внаслідок негоди в 5 районах Київщини зафіксовані руйнування покрівель та падіння дерев
Внаслідок негоди в 5 районах Київщини зафіксовані руйнування покрівель та падіння дерев
Фото: Руслан Кравченко

У 5 районах Київської області через негоду зафіксовані руйнування покрівель у будівлях та падіння дерев - Бучанському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському та Бориспільському. 

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Повідомлень про потерпілих внаслідок погіршення погодних умов станом на 20:00 не надходило.

“Водночас вже зафіксовано майже 30 звернень про пошкодження. Йдеться про руйнування дахів низки приватних будинків, соціальних закладів, одного з підприємств, гаражів, а також падіння дерев та парканів на лінії електропередач, автівки, автошляхи тощо”, - зазначив Кравченко.

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Також негода спричинила аварії в мережах. Відключені 42 лінії 10 кВ. 

Постраждали, зокрема, Білоцерківський, Бориспільский, Бучанський, Фастівський та Обухівський райони. 

Всі оперативні служби працюють у посиленому режимі, людям надається вся необхідна допомога. Також триває фіксація пошкоджень та ліквідація наслідків.

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