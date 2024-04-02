Ракетна атака РФ на одну із теплових електростанцій в Україні

Група ДТЕК оприлюднила відео з наслідками російської атаки на одну з теплоелектростанцій.

На своїх сторінках у соцмережах компанія зазначила, що це наслідки атак РФ 22 та 29 березня.

"80% генеруючих потужностей компанії втрачено. 5 з 6 наших ТЕС серйозно пошкоджено. Ситуація надзвичайно важка…", - заявили у ДТЕК.

Що відомо про російські обстріли 22 і 29 березня