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ДТЕК показала, який вигляд має одна з її електростанцій, яку обстріляли росіяни

"5 з 6 наших ТЕС серйозно пошкоджено. Ситуація надзвичайно важка…", - заявила компанія.

ДТЕК показала, який вигляд має одна з її електростанцій, яку обстріляли росіяни
Ракетна атака РФ на одну із теплових електростанцій в Україні
Фото: ДТЕК

Група ДТЕК оприлюднила відео з наслідками російської атаки на одну з теплоелектростанцій.

На своїх сторінках у соцмережах компанія зазначила, що це наслідки атак РФ 22 та 29 березня. 

"80% генеруючих потужностей компанії втрачено. 5 з 6 наших ТЕС серйозно пошкоджено. Ситуація надзвичайно важка…", - заявили у ДТЕК.

Що відомо про російські обстріли 22 і 29 березня

  • Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська армія 22 березня провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
  • За словами Галущенка, комбінований удар окупантів із застосуванням "шахедів", крилатих та балістичних ракет у ніч на 22 березня мав на меті тотальний блекаут для всієї країни.
  • Унаслідок масової атаки в Україні було пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, повідомили в Укренерго. Зокрема, пошкоджені теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація була в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. 
  • На засіданні уряду 22 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що пошкоджені близько 20 підстанцій та електростанції. Група ДТЕК, наприклад, втратила 50% своїх генеруючих потужностей.
  • Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, що рашисти били по двох частинах української енергосистеми: генеруючій та розподільчій, аби завдати максимум шкоди.
  • Унаслідок російської нічної атаки 29 березня були пошкодження об'єктів енергетики в шести областях. Йдеться про Дніпропетровську, Вінницьку, Івано-Франківську, Львівську, Черкаську і Чернівецьку.
  • Крім того, у ніч на 2 квітня російський БпЛА пошкодив обладнання на одній з підстанцій «Укренерго». Також уламки ракети пошкодили високовольтну повітряну лінію 330 кВ.
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