Група ДТЕК оприлюднила відео з наслідками російської атаки на одну з теплоелектростанцій.
На своїх сторінках у соцмережах компанія зазначила, що це наслідки атак РФ 22 та 29 березня.
"80% генеруючих потужностей компанії втрачено. 5 з 6 наших ТЕС серйозно пошкоджено. Ситуація надзвичайно важка…", - заявили у ДТЕК.
Що відомо про російські обстріли 22 і 29 березня
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська армія 22 березня провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
- За словами Галущенка, комбінований удар окупантів із застосуванням "шахедів", крилатих та балістичних ракет у ніч на 22 березня мав на меті тотальний блекаут для всієї країни.
- Унаслідок масової атаки в Україні було пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, повідомили в Укренерго. Зокрема, пошкоджені теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація була в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
- На засіданні уряду 22 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що пошкоджені близько 20 підстанцій та електростанції. Група ДТЕК, наприклад, втратила 50% своїх генеруючих потужностей.
- Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, що рашисти били по двох частинах української енергосистеми: генеруючій та розподільчій, аби завдати максимум шкоди.
- Унаслідок російської нічної атаки 29 березня були пошкодження об'єктів енергетики в шести областях. Йдеться про Дніпропетровську, Вінницьку, Івано-Франківську, Львівську, Черкаську і Чернівецьку.
- Крім того, у ніч на 2 квітня російський БпЛА пошкодив обладнання на одній з підстанцій «Укренерго». Також уламки ракети пошкодили високовольтну повітряну лінію 330 кВ.