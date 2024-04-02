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Росіяни пошкодили підстанцію та високовольтну лінію НЕК “Укренерго”

Наразі діють обмеження для всіх споживачів на Харківщині та для промисловості на Криворіжжі.

Росіяни пошкодили підстанцію та високовольтну лінію НЕК “Укренерго”
Ілюстративне фото
Фото: Укренерго

Вночі російський БПЛА пошкодив обладнання на одній з підстанцій «Укренерго». Також уламки ракети пошкодили високовольтну повітряну лінію 330 кВ. 

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи. 

Сьогодні зранку застосовані обмеження споживання для всіх споживачів на Харківщині. Продовжують діяти обмеження для промислових споживачів на Криворіжжі. 

Також компанія повідомила, що вітряна та сонячна погода сприяє роботі електростанцій на ВДЕ. Вчора, для підтримки балансу між споживанням та виробництвом, з 14:07 до 17:12 обмежувалась робота об’єктів ВДЕ, по потужності до 410 МВт в окремі години. 

Країна здебільшого в ранкові та вечірні години імпортує електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 10 867 МВТ*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 574 МВт.

Експорт не заплановано.

За даними “Укренерго”, на ранок знеструмлено 398 населених пунктів.

Через бойові дії: є знеструмлення в Донецькій, Сумській, Харківській областях. 

Через технічні пошкодження: є знеструмлення в Сумській області.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну ракетою і десятьма дронами з окупованої території. Сили оборони збили дев'ять безпілотників.

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