На Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджені приватні будинки та інфраструктурні об’єкти. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За добу інформація про постраждалих не надходила.

Покровський район. У Гострому Курахівської громади пошкоджено 3 двоповерхівки. Обстріляні околиці Очеретинської громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано будинок у Торському, пошкоджено 3 будинки в Зарічному і 4 в Закітному. У Костянтинівській громаді пошкоджені 6 будинків у Віролюбівці і 1 у Стінках.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 2 будинки і 2 інфраструктурні об'єкти; ще 2 будинки пошкоджено у Південному. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові приміщення.

За добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 355 людей, у тому числі 25 дітей.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну ракетою і десятьма дронами з окупованої території. Сили оборони збили дев'ять безпілотників.