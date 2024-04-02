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На Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджені приватні будинки та інфраструктурні об’єкти

За добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджені приватні будинки та інфраструктурні об’єкти
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

На Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджені приватні будинки та інфраструктурні об’єкти. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

За добу інформація про постраждалих не надходила.

Покровський район. У Гострому Курахівської громади пошкоджено 3 двоповерхівки. Обстріляні околиці Очеретинської громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано будинок у Торському, пошкоджено 3 будинки в Зарічному і 4 в Закітному. У Костянтинівській громаді пошкоджені 6 будинків у Віролюбівці і 1 у Стінках.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 2 будинки і 2 інфраструктурні об'єкти; ще 2 будинки пошкоджено у Південному. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові приміщення.

За добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 355 людей, у тому числі 25 дітей.

 

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну ракетою і десятьма дронами з окупованої території. Сили оборони збили дев'ять безпілотників.

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