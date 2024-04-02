Ворог за добу обстріляв 15 населених пунктів Харківщини, дві людини поранені

У Вовчанську поранена 27-річна жінка, у Куп’янську – 57-річна жінка.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Козача Лопань, Вовчанськ, Охримівка, Купʼянськ, Садове, Табаївка, Чернещина.

22:05 у м. Куп'янськ внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

16:40 с. Липці Харківського району стався ворожий обстріл території. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.

15:00 внаслідок ворожого обстрілу с. Курилівка Куп‘янського району горіли приватні житлові будинки. Без постраждалих.

12:02 – 14:20 внаслідок серії ворожих обстрілів м. Вовчанськ пошкоджені приватні будинки, паркан, господарські споруди. Поранена 27-річна жінка.

10:15 м. Люботин Харківського району внаслідок ворожого ракетного обстрілу ЗРК С-300 по території пошкоджено будівлю. Без постраждалих.

1 квітня 10:00 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ м. Куп’янськ пошкоджена трибуна стадіону, роздягальня, приватні будинки, багатоквартирний будинок. Поранена жінка 57 років.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 18,77 га території, знищили 219 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну ракетою і десятьма дронами з окупованої території. Сили оборони збили дев'ять безпілотників.