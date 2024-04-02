У Дніпрі внаслідок падіння уламків пошкоджено пожежну частину і будівлю

У Дніпрі внаслідок падіння уламків російських дронів виникло дві пожежі. Пошкоджень зазнали пожежна частина і двоповерхова будівля.
Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Він додав, що уночі захисники збили дев'ять "шахедів" у Дніпрі, Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам'янському районах.
За уточненою інформацією, унаслідок вечірньої атаки на Кривий Ріг вибиті вікна у трьох дев'ятиповерхівках. Також пошкоджено машину та високовольтну лінію.
"Постраждалій жінці надали необхідну медичну допомогу. Вона лікуватиметься вдома", – сказав Лисак.
Вранці вівторка ворог уже декілька разів ударив по Нікопольському району артилерією та безпілотниками-камікадзе. Є влучання в райцентрі та Червоногригорівській громаді. Наслідки з'ясовують.
- Цієї ночі росіяни випустили по Україні ракету і десять "шахедів". Захисники змогли збити дев'ять БпЛА – усі над Дніпропетровською областю.