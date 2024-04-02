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ОВА: армія РФ атакувала Запорізьку область понад 350 разів

Надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

ОВА: армія РФ атакувала Запорізьку область понад 350 разів
Наслідки обстрілів Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Російська окупаційна армія протягом доби обстрілювала Запорізьку область 353 рази, з них 341 раз – із артилерії.  Надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Проо це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"353 удари по 8 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби. 3 авіаційні удари військовослужбовці рф здійснили по Малій Токмачці та Роботиному", – зазначив Федоров.

26 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

10 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному, Левадному, Новояковлівці.

314 артударів завдано по території Гуляйполя, Малинівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Вербового.

Нещодавно внаслідок ворожих обстрілів Пологівського району Запоріжжя постраждала 12-ти річна дитина. Хлопчик отримав контузію. 

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