12-річна дитина постраждала через обстріл Запорізької області

Впродовж доби російська армія завдала 442 удари по 9 населених пунктах Запорізької області. 91 ворожий безпілотник атакував Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Дитину госпіталізували в Запорізьку обласну дитячу лікарню. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує.

Про це повідомив начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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