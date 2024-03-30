12-річна дитина постраждала через обстріл Запорізької області

Внаслідок російського артилерійського обстрілу с. Долинка Пологівського району Запорізької області постраждав 12-річний хлопчик. Дитина отримала контузію.
Про це повідомив начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу с. Долинка Пологівського району 12-річний хлопчик отримав контузію", – зазначив Федоров.
Дитину госпіталізували в Запорізьку обласну дитячу лікарню. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує.
Впродовж доби російська армія завдала 442 удари по 9 населених пунктах Запорізької області. 91 ворожий безпілотник атакував Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.