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12-річна дитина постраждала через обстріл Запорізької області

12-річний хлопчик отримав контузію.

12-річна дитина постраждала через обстріл Запорізької області
Фото: Вікі

Внаслідок російського артилерійського обстрілу с. Долинка Пологівського району  Запорізької області постраждав 12-річний хлопчик. Дитина отримала контузію.

Про це повідомив начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу с. Долинка Пологівського району 12-річний хлопчик отримав контузію", – зазначив Федоров. 

Дитину госпіталізували в Запорізьку обласну дитячу лікарню. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує.

Впродовж доби російська армія завдала 442 удари по 9 населених пунктах Запорізької області. 91 ворожий безпілотник атакував Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

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