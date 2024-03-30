У шести областях України скасували графіки аварійних відключень світла, Міненерго

Графіки скасували у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

У Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях скасували погодинні графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Учора до кінця доби було скасовано графіки аварійних відключень в усіх областях, де були застосовані обмеження під час вечірнього максимуму навантаження.

За словами Міненерго, причиною відключень були мережеві обмеження та недостатність локальної генерації через пошкодження електростанцій. Станом на ранок суботи, 30 березня, графіки аварійних відключень не застосовуються.

Графіки аварійних відключень світла застосовуються лише в одному регіоні – на Харківщині.

"Погодинні відключення діють лише у Харківській області для 120 тисяч абонентів через значні пошкодження обладнання НЕК "Укренерго" і, як наслідок, неможливість передати необхідний обсяг електроенергії", – кажуть у відомстві.

Наразі дефіциту електроенергії в енергосистемі немає, вона працює збалансовано.