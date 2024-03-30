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Росіяни скинули авіабомби на Ізюмський та Куп'янський райони Харківщини

Зруйновані житлові будинки.

Росіяни скинули авіабомби на Ізюмський та Куп'янський райони Харківщини
Фото: прокуратура Харківської області

Російська армія обстріляла селище Борова та село Устинівка Харківської області. На обидва населені пункти ворог скинув авіабомби. Прокурори задокументували наслідки ворожих авіаударів.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

За даними слідства, 29 березня близько 21:10 збройні сили РФ обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено понад 15 житлових будинків.

Також вчора під ударом окупантів було с. Устинівка Купʼянського району. Повністю зруйновано три домоволодіння, ще 4 — пошкоджено. 

Ворог атакував населені пункти авіабомбами.

За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Впродовж доби російська армія завдала артилерійських та мінометних ударів населених пунктах Харківщини. Під обстрілами опинилися Ветеринарне, Вовчанськ, Потихонове та ін. Авіаударів зазнали н.п. Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман.
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