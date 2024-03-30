Росіяни скинули авіабомби на Ізюмський та Куп'янський райони Харківщини

Російська армія обстріляла селище Борова та село Устинівка Харківської області. На обидва населені пункти ворог скинув авіабомби. Прокурори задокументували наслідки ворожих авіаударів.
Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.
За даними слідства, 29 березня близько 21:10 збройні сили РФ обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено понад 15 житлових будинків.
Також вчора під ударом окупантів було с. Устинівка Купʼянського району. Повністю зруйновано три домоволодіння, ще 4 — пошкоджено.
Ворог атакував населені пункти авіабомбами.
За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Впродовж доби російська армія завдала артилерійських та мінометних ударів населених пунктах Харківщини. Під обстрілами опинилися Ветеринарне, Вовчанськ, Потихонове та ін. Авіаударів зазнали н.п. Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман.