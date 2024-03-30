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Російські окупанти вісім разів обстріляли прикордоння Сумщини

Зафіксували понад 30 вибухів.

Російські окупанти вісім разів обстріляли прикордоння Сумщини
Двоє осіб загинуло на Сумщині
Фото: Сумська ОВА

Російська армія уночі та зранку вісім разів обстріляля прикордонні населені пункти Сумської області, під удар потрапили п’ять громад.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська, Зноб-Новгородська громади", — ідеться у повідомленні.

Зокрема: 

  • Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли (13 вибухів),  обстріли БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи). 
  • Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з РСЗВ (9 вибухів). 
  • Свеська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. 
  • Миропільська громада: здійснено обстріл БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух). 
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (2 вибухи).
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