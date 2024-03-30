Російські окупанти вісім разів обстріляли прикордоння Сумщини

Російська армія уночі та зранку вісім разів обстріляля прикордонні населені пункти Сумської області, під удар потрапили п’ять громад.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська, Зноб-Новгородська громади", — ідеться у повідомленні.
Зокрема:
- Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли (13 вибухів), обстріли БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з РСЗВ (9 вибухів).
- Свеська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
- Миропільська громада: здійснено обстріл БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).
- Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (2 вибухи).