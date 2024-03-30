Головне за ніч та ранок суботи, 30 березня: бої на Лиманському напрямку, 29 знищених ворожих танків, звільнення Сергія Шефіра

Нічна повітряна атака, 72 бойових зіткнення, 45 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, декларація Зеленського.

У ніч на 30 березня ворог випустив по Донецькій області чотири зенітні ракети С-300/С-400, а також атакував 12-ма безпілотниками із мису Чауда (Крим), повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"Загалом зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131", дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей", — ідеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 72 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 38 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку – 20 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Семенівка, Первомайське та Невельське, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка і Водяне Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 30 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 730 російських окупантів, 29 танків, 20 бронемашин, 15 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 441 520 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російська армія впродовж доби не припиняла штурмових дій поблизу Білогорівки Луганської області. Також ворог завдав авіаударів по Невському та Серебрянському лісі.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Білогорівку росіяни штурмували і вдень, і вночі. Там ворог має перевагу в повітрі. Всі його наземні спроби відбито. Також авіаційного удару завдано по Новоєгорівці. Під артилерійський тиск минулої доби потрапили Невське, Білогорівка та територія Серебрянського лісу", — заявив він.

Крім цього, Лисогор розповів, що на окупованих територіях Луганщини ворог розпочав примусову мобілізацію чоловіків 1994-2006 років народження.

Президент України Володимир Зеленський 30 березня звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра та низку інших радників.

Відповідний Указ вже опублікували на сайті Президента.

Також президент звільнив Альону Вербицьку з посади радника-уповноваженого президента з питань забезпечення прав захисників України і Наталію Пушкарьову – від виконання обов'язків Уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності.

Звільнено й низку позаштатних радників.

Подробиці – в новині.

Інтернет-представництво Президента України повідомило, що Володимир Зеленський подав декларацію щодо доходів, статків та майна за 2023 рік.

Минулоріч глава держави та члени його родини загалом заробили 12 мільйонів 423 тисяч гривень. Левову частку склала сума, отримана від продажу державних облігацій - це майже 7,5 мільйонів.

Інші 5 мільйонів надійшли на рахунки родини Зеленських завдяки заробітній платі, банківським відсоткам та доходам від оренди нерухомості.

Порівняно з 2022 роком, відбулося збільшення доходів, яке в Офісі Президента пояснили відновленням орендних платежів. Натомість залишок грошових коштів на кінець року зменшився на 2 мільйони 800 тисяч гривень.

Змін щодо активів, майна, транспортних засобів тощо у декларації не відображено.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!