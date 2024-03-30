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Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників

Звільнені також уповноважені з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова та з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.

Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників
Фото: rbc.ua

Президент України Володимир Зеленський 30 березня звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра та низку інших радників.

Відповідний Указ вже опублікували на сайті Президента. 

"Звільнити ШЕФІРА Сергія Нахмановича з посади першого помічника Президента України", — ідеться у документі. 

Фото: скріншот
https://www.president.gov.ua/documents/2122024-50309

Також президент звільнив:

Альону Вербицьку з посади радника-уповноваженого президента з питань забезпечення прав захисників України, указ №208/2024; 

Наталію Пушкарьову від виконання обов'язків Уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності, указ №209/2024; 

Звільнені й позаштатні радники:

Михайло Радуцький з посади радника президента (поза штатом), указ №210/2024; 

Сергій Трофімов з посади радника президента (поза штатом), указ №211/2024; 

Олег Устенко з посади радника президента (поза штатом), указ №212/2024.

  • Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента. Він – один з найважливіших соратників президента Зеленського. Перед політичною кар'єрою Шефір разом з Зеленським працював у "Студії Квартал-95". 
  • У 2021 році на Сергія Шефіра було скоєно замах. Президент Володимир Зеленський заявив, що розцінює замах на свого помічника як особистий "привіт" і тиск на нього.
  • Докладніше про роль Сергія Шефіра у політичному житті Зеленського читайте у матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Рубікон імені Сергія Шефіра".
  • Вчора Володимир Зеленський звільнив заступників керівника ОПУ Олексія Дніпрова і Андрія Смирнова.
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