Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників

Наталію Пушкарьову від виконання обов'язків Уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності, указ №209/2024;

Альону Вербицьку з посади радника-уповноваженого президента з питань забезпечення прав захисників України, указ №208/2024;

"Звільнити ШЕФІРА Сергія Нахмановича з посади першого помічника Президента України", — ідеться у документі.

Відповідний Указ вже опублікували на сайті Президента.

Президент України Володимир Зеленський 30 березня звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра та низку інших радників.

Звільнені також уповноважені з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова та з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.

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