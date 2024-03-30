Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників

Президент України Володимир Зеленський 30 березня звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра та низку інших радників.
Відповідний Указ вже опублікували на сайті Президента.
"Звільнити ШЕФІРА Сергія Нахмановича з посади першого помічника Президента України", — ідеться у документі.
Також президент звільнив:
Альону Вербицьку з посади радника-уповноваженого президента з питань забезпечення прав захисників України, указ №208/2024;
Наталію Пушкарьову від виконання обов'язків Уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності, указ №209/2024;
Звільнені й позаштатні радники:
Михайло Радуцький з посади радника президента (поза штатом), указ №210/2024;
Сергій Трофімов з посади радника президента (поза штатом), указ №211/2024;
Олег Устенко з посади радника президента (поза штатом), указ №212/2024.
- Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента. Він – один з найважливіших соратників президента Зеленського. Перед політичною кар'єрою Шефір разом з Зеленським працював у "Студії Квартал-95".
- У 2021 році на Сергія Шефіра було скоєно замах. Президент Володимир Зеленський заявив, що розцінює замах на свого помічника як особистий "привіт" і тиск на нього.
- Докладніше про роль Сергія Шефіра у політичному житті Зеленського читайте у матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Рубікон імені Сергія Шефіра".
- Вчора Володимир Зеленський звільнив заступників керівника ОПУ Олексія Дніпрова і Андрія Смирнова.