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Зеленський повідомив про переведення Данілова на дипломатичний напрямок

Чи стане він послом і якщо так, то якої країни, президент не уточнив. 

Зеленський повідомив про переведення Данілова на дипломатичний напрямок
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Фото: Макс Требухов

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов тепер працюватиме на дипломатичному напрямку.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час представлення роботи оновленої РНБО. На початку зустрічі він подякував попередньому секретареві.

"Олексій Мячеславович продовжує свою роботу на іншому напрямку – на напрямку дипломатичному", – сказав президент.

  • Зеленський звільнив Данілова з РНБО 26 березня. Новим секретарем став Олександр Литвиненко, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки. 
  • Данілов, коментуючи звільнення, про нові кар'єрні плани не сказав. "Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і задля України, вірили і віримо в нашу Перемогу!" – написав він в соцмережах. 
  • Зеленський надав більше конкретики і повідомив, що Данілов роботу в команді продовжить, але за іншим напрямком. 
  • Олексій Данілов став секретарем РНБО ще в перший рік президентства Зеленського, в жовтні 2019, а до цього з липня був заступником секретаря. До РНБО з 2012 очолював Український фонд підтримки підприємців.
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