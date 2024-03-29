Зеленський повідомив про переведення Данілова на дипломатичний напрямок

Чи стане він послом і якщо так, то якої країни, президент не уточнив.

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов тепер працюватиме на дипломатичному напрямку.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час представлення роботи оновленої РНБО. На початку зустрічі він подякував попередньому секретареві.

"Олексій Мячеславович продовжує свою роботу на іншому напрямку – на напрямку дипломатичному", – сказав президент.