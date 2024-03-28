Новий керівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал Олег Іващенко - людина досвідчена, сильна. Аналітичний потенціал нашої розвідки достатньо високий, зараз маємо додати їй можливостей оперативних дій. Потрібно більше інформації, більше можливостей впливу.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Росія витрачає мільярди й мільярди доларів щороку на операції в країнах їхнього інтересу. Вони поширюють хаос, підривають роботу нормальних інституцій, вкладаються в дезінформацію, у підкуп громадських і політичних лідерів. Це стосується різних регіонів планети – чутливих регіонів. Африка, різні частини Азії, Європа дуже вразлива для дестабілізацій, які провокує та підживлює путінська система. Америка – і Північна, і Латинська – також є об’єктом російської розвідувальної та хаотизуючої діяльності. Багато в чому цей їхній вплив працює проти нашої держави й нашого захисту”, - наголосив президент.

Він зазначив, що Україна не може протиставити подібний ресурс, зокрема фінансовий, який є у Росії. Водночас українці здатні перегравати Росію своєю сміливістю, рішучістю та ідеями.

“Служба зовнішньої розвідки України повинна стати значно активнішою у виконанні її інституційних завдань. З іншого боку, надійна робота такої організації не може бути дешевою. І це зараз завдання для уряду загалом і Міністерства фінансів: потрібно шукати й знаходити фінансову основу для роботи нашої розвідки – розширити фінансування під конкретні проєкти, під конкретні цілі та загалом під розвиток системи зовнішньої розвідки”, - зауважив Володимир Зеленський.

Сьогодні президент говорив зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном про те, що зараз найголовніше для захисту життя й міжнародної безпеки. Зеленський розповів про ситуацію на фронті зараз, про продовження російських ударів по наших містах.

Також голова держави поспілкувався з головою Національних зборів Франції, котра перебуває в Україні з візитом, і з делегацією Європарламенту, представниками групи Renew Europe.

“Була сьогодні доповідь міністра оборони України Умєрова щодо оборонних пакетів. Те, що отримуємо. Те, над чим працюємо з партнерами. Робимо все, щоб у наших воїнів було більше можливостей, більше зброї. І це буде”, - запевнив президент України.