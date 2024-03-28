АРМА: Через проблему зі Сахалінським родовищем Харківщина може залишитися без газопостачання

Суд анулював дозвіл на користування надрами та видобуток вуглеводнів на Сахалінському родовищі, який мало "Укрнафтобуріння".

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) закликало Раду нацбезпеки і оборони та Верховну Раду розв'язати проблему зі Сахалінським родовищем, що на Харківщині.

Як повідомила очільниця АРМА Олена Дума, торік у червні Укрнафта уклало договір на управління корпоративними правами ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння"". Останнє володіло спецдозволом на користування надрами та видобуток вуглеводнів на Сахалінському родовищі у Харківській області.

Згодом Шостий апеляційний адміністративний суду цей спецдозвіл анулював, Верховний Суд своєю ухвалою від 12 грудня 2023 року теж відмовив у провадженні за касаційною скаргою АРМА і відмовив у касаційному оскарженні ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння".

"Згідно з договором управління, державний бюджет України в особі АРМА має отримати 90% від чистого прибутку компанії. Через анулювання спецдозволу, і, відповідно, зупинку видобутку з грудня 2023 року, щорічно держава втрачатиме майже 500 млн кубометрів природного газу та близько 10 млрд грн податків та дивідендів", - заявила Дума.

Крім того, зупининка видобутку на Сахалінському родовищі може призвести до того, що жителі Харківської області в умовах повномасштабної війни можуть залишитися без газопостачання, додала очільниця АРМА.

"АРМА закликає РНБО та народних депутатів України розглянути можливість законодавчого вирішення питання з видобутком. А саме: дозволити видачу спецдозволу на роботу на Сахалінському родовищі без проведення аукціону на підставі договору про управління, укладеного з Національним агентством. Цей рішучий та логічний крок забезпечить інтереси держави та забезпечить надходження до держбюджету близько 10 млрд грн щороку. Ці кошти, як ніколи, вкрай важливі для підтримки обороноздатності України", - пояснила Дума.