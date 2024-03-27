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Україна отримає 1,5 мільярда доларів позики від Світового банку

Гарантами угоди виступають уряди Японії та Великої Британії.

Україна отримає 1,5 мільярда доларів позики від Світового банку
Фото: ABS-CBN News

Кабінет Міністрів України повідомив про досягнення угоди щодо позики від Світового банку на суму 1,5 мільярда доларів. Кошти опиняться на рахунках державного бюджету вже до кінця березня.

Гарантами угоди є Японія та Велика Британія: окрім того, японський уряд задля зниження вартості обслуговування кредитних зобов'язань надасть кошти на капіталізцію відсотків у розмірі 99,5 мільйонів доларів. 

Гроші надано Україні в рамках політики розвитку "Основи зростання". За словами заступниці міністра фінансів Ольги Зикової, наша держава виконала всі заходи для впровадження передбачених програмою реформ, які спрямовані на пришвидшення євроінтеграції та сприяння зростання економіки. 

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