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Нацбанк спростував фейк про обмеження розрахунків готівкою

Для фізичних осіб жодних змін не буде.

Нацбанк спростував фейк про обмеження розрахунків готівкою
Фото: Антикор

У Національному банку України відреагували на повідомлення, які поширюються у соцмережах щодо того, що українці не зможуть робити перекази чи платити готівкою за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб. 

 "У соціальних мережах поширюється недостовірна інформація, що громадяни не зможуть робити перекази чи платити готівкою за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб. Національний банк запропонував посилити прозорість операцій з переказу коштів готівкою. Це не так!", – йдеться у повідомленні НБУ. 

В Нацбанку уточнили, що запропонували посилити прозорість операцій з переказу коштів готівкою.

"Готівкові кошти, переказані громадянами на користь ФОП/юридичних осіб, повинні бути обов’язково зараховані надавачами платіжних послуг на рахунки останніх (за номером IBAN)  у безготівковій формі", – повідомили у фінустанові. 

Також наголосили, що для громадян нічого не змінюється: вони як раніше можуть обирати зручний для них вид переказу та розрахунку за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб – готівкою чи безготівково.

У лютому Національний банк України (НБУ) повідомив, що напрацьовує проєкт рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Згодом проєкт обговорять із профільним комітетом Верховної Ради.

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