Нацбанк розглядає можливість обмежень карткових переказів через термінали

Національний банк України (НБУ) напрацьовує проєкт рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Згодом проєкт обговорять із профільним комітетом Верховної Ради.

"З точки зору запровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб... обмежень щодо розпорядження... власними коштами, це дуже сенсативна тема. Ми це питання опрацьовуємо з усіх точок зору", – повідомила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, передає Інтерфакс-Україна.

Рожкова зауважила, що проблема тіньових платежів актуальна. За її словами, це не стосується всієї країни, але при цьому зачіпає велику кількість компаній, які продовжують використовувати "найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше".

"Тому, з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого - все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону", – резюмувала Рожкова.

1 грудня НБУ скасував обмеження на обсяги продажу іноземної валюти населенню. Це зробили у зв’язку із врахуванням потреб збереження макрофінансової стабільності, захисту міжнародних резервів, забезпечення першочергових потреб оборони, економіки та громадян, а також пропозиції суб’єктів фінансового ринку, що забезпечують зазначені першочергові потреби.