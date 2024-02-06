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За січень міжнародні резерви України знизилися на майже 5%

Нацбанк пояснив, чому так сталося.

За січень міжнародні резерви України знизилися на майже 5%
НБУ
Фото: Антикор

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого, за попередніми даними, становили $38,5 млрд.

Про це повідомив Національний банк України.

НБУ зазначив, що у січні вони знизилися на 4,9%. 

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги", - пояснили в Нацбанку.

На валютні рахунки уряду в банку надійшло 898,9 млн дол. З цієї суми:

  • $12,1 млн дол.– від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • $ 386,8 млн – позикові та грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк.

За даними НБУ, за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 441,6 млн доларів, з яких: 

  • $368,5 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП; 
  • $69,6 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком; 
  • $ 3,5 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

В січні чистий продаж валюти становив 2 533,1 млн дол. Він зменшився на 29% порівняно з груднем 2023 року.

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