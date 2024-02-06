В Україні перед візитом Еммануеля Макрона перебуває спецуповноважений президента Франції з питань відновлення

Під час підготовки до візиту Еммануеля Макрона команда Міністерства відновлення провела зустріч зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.

Як повідомляє пресслужба відомства, на зустрічі йшлося про виконання спільних проєктів.

За словами глави Мінвідновлення Олександра Кубракова, у пріоритеті – розвиток транспортної галузі та модернізація обʼєктів критичної інфраструктури.

Як відомо, французька агенція з міжнародного технічного співробітництва Expertise France з вересня 2023 року реалізує проєкт багатогалузевої технічної допомоги mAIDan Ukraine/Майдан Україна. Проєкт фінансує Міністерство з питань Європи та закордонних справ Франції. Обсяг програми становить €14,5 мільйонів і розрахований на 3 роки.

Серед інший проєктів - фінансова підтримка Укрзалізниці. Так, наприкінці грудня 2023 року підписали кредитну угоду на суму майже €37 мільйонів. Впродовж цього року поставлять 19 тисяч тонн рейок, що дозволить відремонтувати майже 150 кілометрів колій. Перша тисяча тонн надійде у першому кварталі 2024 року.

За €70 мільйонів мають відновити стратегічні об'єкти водопостачання Києва. Йдеться про впровадження технології попередження гідроударів на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях, технології очищення промивних вод на Деснянській водопровідній станції, реконструкція двох водоводів.

Щодо відновлення на регіональному рівні, то проєкти втілює французьке агентство міжнародного технічного співробітництва Expertise France. Проєкт фінансує Міністерство з питань Європи та закордонних справ Франції. У планах на цей рік – спільна робота у сферах реформи децентралізації, підтримка потенціалу громад та зміцнення партнерства між українськими та французькими містами.