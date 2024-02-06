Однозначно потрібне перезавантаження, – Зеленський повідомив про намір змінити низку "державних керівників" (уточено)
Однозначно потрібне перезавантаження, – Зеленський повідомив про намір змінити низку "державних керівників" (уточено)
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Німецький генерал вважає, що Україна здатна перемогти Росію
Німецький генерал вважає, що Україна здатна перемогти Росію
За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб
За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
ГоловнаПолітика

В Україні перед візитом Еммануеля Макрона перебуває спецуповноважений президента Франції з питань відновлення

П’єр Ельброн зустрівся з командою Міністерства відновлення України.

В Україні перед візитом Еммануеля Макрона перебуває спецуповноважений президента Франції з питань відновлення
Французька делегація в Україні, 6 лютого 2024 року.
Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Під час підготовки до візиту Еммануеля Макрона команда Міністерства відновлення провела зустріч зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном. 

Як повідомляє пресслужба відомства, на зустрічі йшлося про виконання спільних проєктів. 

За словами глави Мінвідновлення Олександра Кубракова, у пріоритеті – розвиток транспортної галузі та модернізація обʼєктів критичної інфраструктури.  

Як відомо, французька агенція з міжнародного технічного співробітництва Expertise France з вересня 2023 року реалізує проєкт багатогалузевої технічної допомоги mAIDan Ukraine/Майдан Україна. Проєкт фінансує Міністерство з питань Європи та закордонних справ Франції. Обсяг програми становить €14,5 мільйонів і розрахований на 3 роки. 

Серед інший проєктів - фінансова підтримка Укрзалізниці. Так, наприкінці грудня 2023 року підписали кредитну угоду на суму майже €37 мільйонів. Впродовж цього року поставлять 19 тисяч тонн рейок, що дозволить відремонтувати майже 150 кілометрів колій. Перша тисяча тонн надійде у першому кварталі 2024 року. 

За €70 мільйонів мають відновити стратегічні об'єкти водопостачання Києва. Йдеться про впровадження технології попередження гідроударів на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях, технології очищення промивних вод на Деснянській водопровідній станції, реконструкція двох водоводів.

Щодо відновлення на регіональному рівні, то проєкти втілює французьке агентство міжнародного технічного співробітництва Expertise France. Проєкт фінансує Міністерство з питань Європи та закордонних справ Франції. У планах на цей рік – спільна робота у сферах реформи децентралізації, підтримка потенціалу громад та зміцнення партнерства між українськими та французькими містами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies