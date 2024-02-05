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​Стефанчук зустрівся із делегацією Парламентської асамблеї ОБСЄ

Сьогодні у ВР відбудеться засідання Спеціального комітету "Парламентська група підтримки України".

​Стефанчук зустрівся із делегацією Парламентської асамблеї ОБСЄ
У ВР пройде засідання Спеціального комітету "Парламентська група підтримки України"
Фото: Руслан Стефанчук

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук зустрівся із делегацією Парламентської Асамблеї ОБСЄ на чолі із президенткою Пією Каумою. 

"Сьогодні в Українському Парламенті відбудеться засідання , що є важливим сигналом підтримки України", – повідомив Стефанчук.

Він додав, що під час зустрічі із представниками делегації закцентували увагу на консолідації військової, політичної та економічної підтримки України в умовах російської агресії. 

Також темами зустрічі були  притягнення РФ до відповідальності за нормами міжнародного права, підтримка деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь й інших тимчасово окупованих територій України, повернення незаконно депортованих українських дітей додому та посилення санкційного тиску на Росію і подальша консолідація її міжнародної ізоляції. 

"Ще одне важливе питання — так звані «вибори» на тимчасово окупованих територіях України. Розраховую на офіційну реакцію ПА ОБСЄ з рішучим засудженням спроб рф провести ці "вибори", – зауважив голова Верховної ради. 

Також він додав, що закликав Президентку ПА ОБСЄ і очолювану нею асамблею бути "рішучими і послідовними у справі примусу росії до припинення агресії шляхом повного блокування її присутності і діяльності в міжнародних організаціях".

  • 2 лютого Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом, який перебував із візитом в Україні. Глава ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною і запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом головування Мальти в Організації.
  • Нещодавно в ОБСЄ заявили, що дискусії з приводу призупинення членства Росії в організації "вичерпані, принаймні станом на зараз". Для того, щоб РФ виключити, необхідна згода 56 членів із 57. Також деякі члени Організації вважають ОБСЄ форумом для діалогу між країнами з різними поглядами.
  • У листопаді Радіо Свобода написало про те, що на високі посади у ОБСЄ призначили близьких до Кремля осіб. Це може дати можливість Кремлю саботувати роботу міжнародного органу, який мав би бути нейтральним.
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