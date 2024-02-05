Голова Верховної ради Руслан Стефанчук зустрівся із делегацією Парламентської Асамблеї ОБСЄ на чолі із президенткою Пією Каумою.
"Сьогодні в Українському Парламенті відбудеться засідання , що є важливим сигналом підтримки України", – повідомив Стефанчук.
Він додав, що під час зустрічі із представниками делегації закцентували увагу на консолідації військової, політичної та економічної підтримки України в умовах російської агресії.
Також темами зустрічі були притягнення РФ до відповідальності за нормами міжнародного права, підтримка деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь й інших тимчасово окупованих територій України, повернення незаконно депортованих українських дітей додому та посилення санкційного тиску на Росію і подальша консолідація її міжнародної ізоляції.
"Ще одне важливе питання — так звані «вибори» на тимчасово окупованих територіях України. Розраховую на офіційну реакцію ПА ОБСЄ з рішучим засудженням спроб рф провести ці "вибори", – зауважив голова Верховної ради.
Також він додав, що закликав Президентку ПА ОБСЄ і очолювану нею асамблею бути "рішучими і послідовними у справі примусу росії до припинення агресії шляхом повного блокування її присутності і діяльності в міжнародних організаціях".
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