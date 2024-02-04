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Заступник міністра сільського господарства Польщі перевіряє пункт пропуску у Дорогуську

Колодзєйчак прибув з перевіркою на прикордонний пункт з Україною у Дорогуську.

Заступник міністра сільського господарства Польщі перевіряє пункт пропуску у Дорогуську
ПП Дорогуськ
Фото: EPA/UPG

Заступник міністра сільського господарства і розвитку села Міхал Колодзєйчак прибув з перевіркою на прикордонний пункт з Україною у Дорогуську. 

Про це повідомляє Польське радіо.

"Польський кордон буде більш ретельним, ніж будь-коли раніше. Щодня на моєму столі є звіти про кількість і результати перевірок продуктів, що в'їжджають до Польщі. Перевіряється кожен сигнал про ймовірні потрапляння на польський ринок продуктів з України, що підлягають ембарго", — зауважив Колодзєйчак.

Раніше заступник міністра був у Грубешові - двох пунктах на польсько-українському кордоні. За його словами, він розпочав прикордонний контроль.

"Польський кордон буде більш ретельним, ніж будь-коли раніше", — написав Колодзєйчак у мережі X.

Колодзєйчак додав, що вже має перші важливі висновки після тижня злагодженої роботи служб у двох воєводствах: Люблінському та Підкарпатському.

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