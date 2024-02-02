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Зеленський зустрівся з головою ОБСЄ, який перебуває із візитом в Україні

Йшлося про звільнення українських військовополонених і повернення депортованих українських дітей.

Зеленський зустрівся з головою ОБСЄ, який перебуває із візитом в Україні
Президент України Володимир Зеленський та глава ОБСЄ Ієн Борг
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Борг перебуває в Україні з візитом.

Зеленський наголосив на пріоритетності питань щодо звільнення українських військовополонених і повернення українських дітей, депортованих до Росії.

"Для нас дуже важливо, щоб ОБСЄ сфокусувала увагу на поверненні незаконно депортованих дітей і допомогла нам разом із нашими партнерами повернути дітей додому. Вважаю, що це найважливіше", – сказав глава держави.

Глава ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною і запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом головування Мальти в Організації.

Зеленський відзначив проведення на Мальті третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо Української формули миру і запросив прем’єр-міністра Мальти відвідати Україну з візитом, а також узяти участь у Глобальному саміті миру.

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