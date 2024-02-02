Правоохоронці заочно повідомили про підозру у співпраці з росіянами мешканці Харківщини

Перед звільненням міста жінка виїхала до Росії, щоб уникнути покарання.

Підозрювана у співпраці з окупантами мешканка Балаклеї

Співробітники поліції заочно повідомили про підозру жінці, яка займалася працевлаштуванням громадян до окупаційної адміністрації у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“В травні 2022 року мешканка міста Балаклія обійняла посаду “помічника начальника управління тимчасової цивільної адміністрації міста Балаклія Харківської області”, - йдеться у повідомленні.

40-річна підозрювана брала участь у нарадах окупаційної адміністрації, забезпечувала документообіг, займалася питаннями працевлаштування до окупаційної адміністрації та проводила особисті прийоми місцевих мешканців.

Перед звільненням міста жінка виїхала до Росії, щоб уникнути покарання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.