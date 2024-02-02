Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Залужний окреслив три головних цілі у війні проти РФ на 2024 рік
Залужний окреслив три головних цілі у війні проти РФ на 2024 рік
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
​У пошуках провісників краху Росії: башкирський бунт
​У пошуках провісників краху Росії: башкирський бунт
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
ГоловнаСуспільствоЖиття

Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді

Зрадники урочисто на плацу зустріли російських військових та наразі "несуть службу" у фейкових правоохоронних органах, створених окупантами.

Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
зрадники Маріупольської поліції
Фото: Донецька обласна прокуратура

Вісімнадцятьох експравоохоронців Маріуполя підозрюють у держзраді. За даними слідства, вони урочисто на плацу зустріли російських військових та наразі "несуть службу" у фейкових правоохоронних органах, створених окупантами.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Відомо, що у березні 2022 року тоді ще українські правоохоронці прибули до захопленого армією РФ Головного управління Національної поліції в Донецькій області у Маріуполі. Підозрювані вишикувались на плацу під російський гімн, віддали честь військовим держави-агресора та перейшли на бік ворога, зрадивши присязі на вірність народові України.

Заради владних повноважень до «Маріупольського міського управління мвс днр» перейшли, зокрема: 

інспекторка управління кадрового забезпечення;старший інспектор відділу оперативного реагування «КОРД»;поліцейський роти особливого призначення ГУНП;заступник начальника відділу поліції з превентивної діяльності;інспектор взводу управління патрульної поліції та інші.

Більшість з вказаних осіб отримали від окупантів "кар’єрні перспективи". Так 25-річна помічниця слідчого «піднялася» до "т. в. о. слідчого Жовтневого району". Викладач "Академії поліції" Донецького державного університету внутрішніх справ став "т. в. о. заступника командира роти №1 батальйону патрульно-постової служби". 

Інші ж підозрювані переслідували суто ідеологічні мотиви та навіть не змогли "вибити" собі підвищення. 

Наразі їх вже звільнено із займаних в правоохоронних органах України посад та оголошено в розшук. Максимально їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Спеціальне досудове розслідування – ТУ ДБР, розташоване у м. Краматорську.

Всім 18 підозрюваним заочно повідомили про держану зраду ч. 2 ст. 111 КК України. Їм загрожує 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies