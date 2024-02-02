Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді

Зрадники урочисто на плацу зустріли російських військових та наразі "несуть службу" у фейкових правоохоронних органах, створених окупантами.

Вісімнадцятьох експравоохоронців Маріуполя підозрюють у держзраді. За даними слідства, вони урочисто на плацу зустріли російських військових та наразі "несуть службу" у фейкових правоохоронних органах, створених окупантами.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Відомо, що у березні 2022 року тоді ще українські правоохоронці прибули до захопленого армією РФ Головного управління Національної поліції в Донецькій області у Маріуполі. Підозрювані вишикувались на плацу під російський гімн, віддали честь військовим держави-агресора та перейшли на бік ворога, зрадивши присязі на вірність народові України.

Заради владних повноважень до «Маріупольського міського управління мвс днр» перейшли, зокрема:

інспекторка управління кадрового забезпечення;старший інспектор відділу оперативного реагування «КОРД»;поліцейський роти особливого призначення ГУНП;заступник начальника відділу поліції з превентивної діяльності;інспектор взводу управління патрульної поліції та інші.

Більшість з вказаних осіб отримали від окупантів "кар’єрні перспективи". Так 25-річна помічниця слідчого «піднялася» до "т. в. о. слідчого Жовтневого району". Викладач "Академії поліції" Донецького державного університету внутрішніх справ став "т. в. о. заступника командира роти №1 батальйону патрульно-постової служби".

Інші ж підозрювані переслідували суто ідеологічні мотиви та навіть не змогли "вибити" собі підвищення.

Наразі їх вже звільнено із займаних в правоохоронних органах України посад та оголошено в розшук. Максимально їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Спеціальне досудове розслідування – ТУ ДБР, розташоване у м. Краматорську.

Всім 18 підозрюваним заочно повідомили про держану зраду ч. 2 ст. 111 КК України. Їм загрожує 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.