Російські окупанти 2 лютого вдарили по Нікополю.
Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, відомо про двох потерпілих - 34-річний чоловік і 63-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.
Є пошкодження цивільної інфраструктури.
"Загалом в результаті двох артобстрілів у місті пошкоджені санаторій, 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, лінія електропередач", - розповів Лисак.
Він додав, що під ворожий обстріл потрапила і Мирівська громада Нікопольського району. Там зазнало пошкоджень аграрне підприємство.