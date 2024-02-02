У місті пошкоджені санаторій, п'ять приватних будинків, чотири господарські споруди і лінія електропередач.

Російські окупанти 2 лютого вдарили по Нікополю.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, відомо про двох потерпілих - 34-річний чоловік і 63-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Є пошкодження цивільної інфраструктури.

"Загалом в результаті двох артобстрілів у місті пошкоджені санаторій, 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, лінія електропередач", - розповів Лисак.

Фото: Telegram/Сергій Лисак Наслідки обстрілів Нікополя 2 лютого 2024 року

Фото: Telegram/Сергій Лисак Обстріли Нікополя

Він додав, що під ворожий обстріл потрапила і Мирівська громада Нікопольського району. Там зазнало пошкоджень аграрне підприємство.