До суду скерували справу проти власника агрохолдингу, який пропонував хабар Насірову

2 лютого прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо власника одного з агрохолдингів.

Як повідомляє САП, підозрюваного обвинувачують у наданні 722 млн грн хабара колишньому голові ДФС України та його раднику.

За даними САП, матеріали Насірова і його радника були виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому завершилося у лютому 2023 року. Наразі справа перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді.