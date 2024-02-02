До суду скерували справу проти власника агрохолдингу, який пропонував хабар Насірову

2 лютого прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо власника одного з агрохолдингів.
Як повідомляє САП, підозрюваного обвинувачують у наданні 722 млн грн хабара колишньому голові ДФС України та його раднику.
За даними САП, матеріали Насірова і його радника були виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому завершилося у лютому 2023 року. Наразі справа перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді.
- Досудове розслідування встановило, що протягом 2015 -2016 років очільник ДФС України Роман Насіров одержав на свою користь та на користь третіх осіб від власника агрохолдингу понад 722 млн грн за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним підозрюваному юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.
- Дії власника агрохолдингу кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України.
- Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
- У березні 2023 року ВАКС надав дозвіл на здійснення спецрозслідування щодо вказаної особи. Це рішення дало можливість завершити досудове розслідування.
- Також Вищий антикорсуд дозволив заочно арештувати підозрюваного.