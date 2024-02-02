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САП: суд відпустив фігуранта справи про розкрадання коштів "Укренерго" під заставу

Прокуратура буде оскаржувати це рішення.

САП: суд відпустив фігуранта справи про розкрадання коштів "Укренерго" під заставу
Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу одного з підозрюваних у справі про завдання збитків компанії "Укренерго".

Про це заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30,280 мільйона гривень директору приватного товариства – учаснику злочинної схеми по заволодінню електричною енергією ПрАТ НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів", – йдеться в повідомленні.

У САП наголосили, що обвинувачення не погоджується із цим запобіжним заходом і планує оскаржити його в апеляції. Прокурор також буде наполягати на призначенні підозрюваному застави в сумі 300 мільйонів гривень.

Ім’я фігуранта наразі не називають.

  • У січні Національне антикорупційне бюро заявило, що правоохоронці розслідують ймовірне заволодіння електроенергією оператора "Укренерго", яке завдало йому збитків на 716 мільйонів гривнь. Серед підозрюваних – представник неформальної групи "Приват" Михайло Кіперман. Його було оголошено в розшук. Також разом із ним розшукують ще двох осіб, причетних до організації схеми із розкрадання грошей "Укренерго".
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