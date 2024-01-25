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НАБУ оголосило у розшук колишнього партнера Коломойського Михайла Кіпермана

Його підозрюють у розкраданні грошей "Укренерго". 

НАБУ оголосило у розшук колишнього партнера Коломойського Михайла Кіпермана
НАБУ оголосило у розшук Михайла Кіпермана
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук ексбізнес-партнера Коломойського Михайла Кіпермана. Також разом із ним розшукують ще двох осіб, причетних до організації схеми із розкрадання грошей "Укренерго".

Про це повідомили у НАБУ.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні № 52022000000000091 від 03.05.2022, – Кіпермана Михайла Юрійовича, Кондрашова Дмитра Олександровича та Фролову Юлію Миколаївну", – йдеться у повідомленні. 

НАБУ розшукує Дмитра Кондрашова
Фото: НАБУ
НАБУ розшукує Дмитра Кондрашова
НАБУ розшукує Юлію Фролову
Фото: НАБУ
НАБУ розшукує Юлію Фролову

11 січня 2024 року НАБУ і САП викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу грошей.

Сума збитків становить понад 716 млн грн. 

Про підозру повідомили особі, яка організувала оборудку, експосадовцю товариства, голові правління банку та директору приватної компанії.

За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 млн грн. Попри борги перед товаристврм, керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури. 

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів "ПриватБанку". 

Схема заволодіння грошима Укренерго
Фото: НАБУ
Схема заволодіння грошима Укренерго

Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт. 

Крім того, заблокували кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах. 

При цьому зафіксували спроби зняти це блокування: зацікавленні особи надсилали фальшиві листи від імені детективів та прокурорів.

Крім схеми із "Укренерго", у червні минулого року СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", де фігурує бізнес-партнер Коломойського. За ініціативи Кіпермана з рахунків "Укртатнафти" було виведено майже 600 млн у гривневому еквіваленті.

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