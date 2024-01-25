На Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів загинула 1 людина, 10 поранені

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що за минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 21 снаряд.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, два навчальні заклади, об'єкт критичної інфраструктури та склад у Бериславському районі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 10 – дістали поранення.

Нагадаємо, росіяни уночі атакували Україну 14 ударними БпЛА. Сили ППО збили 11. Окрім того, ворог бив зенітними ракетами.