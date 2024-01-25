Болгарія хоче конфіскувати великий російський курорт на Чорному морі
Болгарія хоче конфіскувати великий російський курорт на Чорному морі
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76 (виправлено)
У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76 (виправлено)
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів загинула 1 людина, 10 поранені

Пошкоджені житлові квартали, навчальні заклади, об’єкти інфраструктури.

На Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів загинула 1 людина, 10 поранені
Фото: змі окупантів

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що за минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 21 снаряд.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, два навчальні заклади, об'єкт критичної інфраструктури та склад у Бериславському районі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 10 – дістали поранення.

Нагадаємо, росіяни уночі атакували Україну 14 ударними БпЛА. Сили ППО збили 11. Окрім того, ворог бив зенітними ракетами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies