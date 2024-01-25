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У Маріуполі смертність від природних причин у 8 раз більша, ніж позаминулоріч, – Андрющенко

У місті росте рівень захворюваності на запалення легень, також почастішали випадки ковіду. 

У Маріуполі смертність від природних причин у 8 раз більша, ніж позаминулоріч, – Андрющенко
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області у вісім разів збільшалася смертність населення від природних причин.

"Безумовна перемога медичної системи (ніт), яка тримає смертність від природних причин на рівні 300-400 людей на тиждень. Що в 8 разів вища за січень 2022 року", – повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Він додав, що росіяни звітують щодо зменшення простуд, однак, за словами окупантів, більшає запалень легень і випадків ковіду. 

Окупанти звинувачують маріупольців у рості захворюваності
Фото: Андрющенко Time
Окупанти звинувачують маріупольців у рості захворюваності

"Хороші новини в Маріуполі від окупантів звучать так. Простуд меншає, проте запалювань легень - більшає. Разом з ковідом", – прокоментував радник. 

Також додав, що окупанти перекладають відповідальність за стан здоров’я на мешканців.

"Знову винні самі маріупольці. Не окупанти, які не здатні надати людські умови, а люди. Без коментарів", – написав він. 

В окупованому Маріуполі залишилося близько 90 тисяч містян, більшість із яких – це люди похилого віку. Проте псевдомер Маріуполя Олег Моргун заявив, що наразі в окупованому місті проживає 240 тисяч людей. 

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