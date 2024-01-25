Командувач Повітряних сил: російські фейки спрямовані на зовнішню аудиторію, щоб знизити підтримку України

Микола Олещук вважає, що ворог намагається таким чином дискредитувати України в очах світової спільноти.

Російські фейки про збиття Україною літака із власними полоненими спрямовані на зовнішню аудиторію. Таким чином ворог намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти.

Росія робить це для зменшення підтримки українців, написав у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він наголосив, що Україна має право на захист.

"Мета очевидна – вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора", – сказав він.

Командувач додав, що Повітряні Сили били, б’ють і битимуть ворога, де б він не був, захищатимуть громадян від терористичних атак ворога.

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