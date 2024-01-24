Головне за середу, 24 січня: атака на Одесу, падіння Іл-76 у Бєлгородській області

50 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удар по місту Гірник на Донеччині. Яким запам’ятається 700-й день повномасштабної війни.

На Одещині тривала бойова робота ППО, повідомили Сили оборони півдня України.

“В житлових кварталах міста зафіксовано пожежу”, - йдеться у повідомленні. Уточнюється, що росіяни атакують Одесу ударними дронами.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у місті є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

“Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу”, - написав Кіпер.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 50 бойових зіткнень.

Також ворог завдав 2 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 24 січня – в нашій новині.

Внаслідок обстрілу армією РФ міста Гірник Донецької області двоє цивільних загинули, ще 8 з пораненнями. Важкі поранення отримав 16-річний хлопець.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти атакували житловий будинок у Гірнику сьогодні близько 16 години. Пошкоджені ще 2 багатоповерхівки і 43 приватні будинки на п'ятьох вулицях.

"Черговий цілеспрямований і усвідомлений удар по цивільним, черговий воєнний злочин росіян. Ворог прагне вбити якнайбільше українців. За таких обставин правильний вибір — евакуюватися з Донеччини до більш безпечних регіонів України", — додає Філашкін.

У Харкові виявили тіла ще двох загиблих унаслідок російського ранкового удару 23 січня.

Загиблими є чоловік і жінка. Їхні тіла з-під завалів дістали рятувальники, повідомили в Офісі генпрокурора та голова ОВА Олег Синєгубов.

"Рятувальники деблокували з-під завалів пʼятиповерхівки у Київському районі Харкова тіла жінки та чоловіка. Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по Харкову 23 січня збільшилась до 10 осіб", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Окрім людей, виявили двох загиблих собачок, додали в ДСНС.

Учора вранці російська армія вдарила по Харкову під час масованого ракетного обстрілу України. Станом на учора було відомо про вісьмох загиблих. Разом із виявленими сьогодні жертвами кількість загиблих зросла до десяти. Поранення отримали ще понад 60 харків'ян.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода повідомив, що на сьогодні був запланований обмін полоненими між Україною і РФ.

"Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», – сказав він. За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.

Про те, що на борту Іл-76, що зазнав катастрофи в Бєлгородській області, нібито могли бути полонені, написали російські пропагандисти, які потім цю інформацію видалили.

Координаційний штаб із питань поводження з полоненими збирає та аналізує оприлюднені російськими пропагандистами дані про те, що на борту Іл-76, що зазнав катастрофи в Бєлгородській області, нібито могли бути українські військовополонені. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами штаб закликав медіа та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк під час засідання Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України повідомив, що у російському полоні досі перебувають понад 8 тисяч українців, цивільних та військових. У межах обмінів між Україною та РФ додому повернули 2681 українського військового і 147 цивільних.

"Наразі виконано 49 обмінів і повернуто додому 2828 осіб, із них 2681 військовий і 147 цивільних. У полоні на сьогодні перебувають понад 8 тисяч осіб, із них понад 1600 цивільних. Але десятки тисяч людей, і цивільних, і військовополонених, перебувають у статусі зниклих безвісти", – сказав Таранюк.

За його словами, десятки тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Водночас РФ порушує норми гуманітарного права, коли не повідомляє про факт полону. "Тому величезна кількість цих зниклих людей вочевидь теж перебувають у полоні", – зауважив Таранюк.

Докладніше – в новині.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що завершив зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Сторони домовились:

Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Країни будуть співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

Прем’єр Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України. Шмигаль зазначив, що Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання обох країн.

Прем’єр подякував словацькому народу за допомогу Україні та українцям у ці непрості часи.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!