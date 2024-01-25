Керівники САП і НАБУ обговорили із послом Британії скасування "правок Лозового"

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко і директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос провели робочу зустріч із послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом.
Як повідомляє пресслужба САП, на зустрічі говорили про виклики перед антикорупційними органами. Зокрема, потребу змін до законодавства, зокрема, щодо скасування "правок Лозового", вдосконалення інституту угод, створення незалежної експертної установи при НАБУ тощо.
Гарріс запевнив у подальшій підтримці антикорупційних органів та зауважив, що їхня робота є критично важливою як під час війни, так і в період післявоєнного відновлення України.
Що таке "правки Лозового"
- Зміни до Кримінального процесуального кодексу, ініціатором яких був депутат Верховної Ради Андрій Лозовий (Радикальна партія Олега Ляшка), набули чинності у березні 2018 року.
- Цими положеннями ввели обмеження термінів розслідування злочинів. Зокрема, правоохоронці зобов'язані встановити підозрюваного у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину протягом 18 місяців, середньої тяжкості - 12 місяців, а кримінального проступку - 6 місяців.
- У разі нерозкриття злочину в ці терміни кримінальне провадження слід було закрити. У той же час у виняткових випадках слідчий міг попросити суд продовжити терміни розслідування.
- Крім того, зміни в КПК ввели право підозрюваного оскаржити сам факт вручення йому повідомлення про підозру. Таке право він отримував через 2 місяці після вручення підозри.
- Також слідчі і прокурори були позбавлені права самостійно призначати експертизи, зокрема, для встановлення причин смерті і розміру матеріальних збитків. Такі повноваження надали лише судові.
- Проти таких змін протестували правоохоронні органи, заявляючи, що правки паралізують їхню роботу. Ці зміни відкривали лазівки для уникнення відповідальності чиновників та олігархів за корупцію, що зводило нанвець роботу НАБУ і САП.
- У 2019 році Президент Зеленський запропонував скасувати "правки Лозового".
- Торік у грудні Рада частково скасувала "правки Лозового" законопроєктом, який посилює незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).