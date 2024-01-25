Керівники САП і НАБУ обговорили із послом Британії скасування "правок Лозового"

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко і директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос провели робочу зустріч із послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом.

Як повідомляє пресслужба САП, на зустрічі говорили про виклики перед антикорупційними органами. Зокрема, потребу змін до законодавства, зокрема, щодо скасування "правок Лозового", вдосконалення інституту угод, створення незалежної експертної установи при НАБУ тощо.

Гарріс запевнив у подальшій підтримці антикорупційних органів та зауважив, що їхня робота є критично важливою як під час війни, так і в період післявоєнного відновлення України.

Що таке "правки Лозового"