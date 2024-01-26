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Росіяни обстріляли Новогродівку і Красногорівку на Донеччині, є загибла

Також поранення отримав 11-річний хлопчик.

Росіяни обстріляли Новогродівку і Красногорівку на Донеччині, є загибла
Наслідки обстрілів Донеччини 26 січня 2024 року.

Населені пункти Новогродівка і Красногорівка на Донеччині опинилися під ракетним й артилерійським вогнем Росії.

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, вночі 26 січня армія РФ обстріляла Новогродівку двома ракетами С-300. 

Поранення отримав 11-річний хлопчик, який спав у своїй кімнаті. Його батьки одразу ж звернулися до лікарні, де дитині діагностували різану рану ноги. Надавши необхідну допомогу школяру, медики йому призначили амбулаторне лікування. 

Також у Новогродівці пошкоджені 10 приватних домоволодінь, два двоповерхові житлові будинки, магазин, три гаражі й цивільні автомобілі.

Близько 13.00 ворог атакував Красногорівку, ймовірно, зі ствольної артилерії. Перебуваючи неподалік свого помешкання, отримала травми, не сумісні з життям, 60-річна жителька.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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