Населені пункти Новогродівка і Красногорівка на Донеччині опинилися під ракетним й артилерійським вогнем Росії.

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, вночі 26 січня армія РФ обстріляла Новогродівку двома ракетами С-300.

Поранення отримав 11-річний хлопчик, який спав у своїй кімнаті. Його батьки одразу ж звернулися до лікарні, де дитині діагностували різану рану ноги. Надавши необхідну допомогу школяру, медики йому призначили амбулаторне лікування.

Також у Новогродівці пошкоджені 10 приватних домоволодінь, два двоповерхові житлові будинки, магазин, три гаражі й цивільні автомобілі.

Близько 13.00 ворог атакував Красногорівку, ймовірно, зі ствольної артилерії. Перебуваючи неподалік свого помешкання, отримала травми, не сумісні з життям, 60-річна жителька.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).