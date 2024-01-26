Енергоатом: Спливає термін перебування ядерного палива в реакторах окупованої ЗАЕС, є загроза радіаційній безпеці

Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій і може призвести до радіаційної аварії.

На Запорізькій атомній електростанції, окупованій росіянами, може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці - найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій і може призвести до руйнування цілісності паливних елементів. Як наслідок - до радіаційної аварії.

"Намагання загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану «холодний зупин» у «гарячий» ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського та міжнародного законодавства", – зазначив Котін.