Енергоатом: Спливає термін перебування ядерного палива в реакторах окупованої ЗАЕС, є загроза радіаційній безпеці

На Запорізькій атомній електростанції, окупованій росіянами, може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці - найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах.
Про це повідомив в.о. голови правління АТ «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.
Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій і може призвести до руйнування цілісності паливних елементів. Як наслідок - до радіаційної аварії.
"Намагання загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану «холодний зупин» у «гарячий» ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського та міжнародного законодавства", – зазначив Котін.
- Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що їде на ЗАЕС, де відбудеться чергова ротація експертів місії, а також відвідає Москву і Київ, де говоритиме про безпеку станції.