Україна хоче перенести частину виробництва дронів до Литви, - очільник литовського МЗС

Українці мають намір перенести частину виробництва дронів до Литви.
Про це повідомив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс, передає JP.lt.
"Ми могли б також говорити про спільне виробництво. Схоже, українці зацікавлені у можливому перенесенні частини виробництва до Литви. З нашою допомогою, ну і, можливо, частково для себе, якби ми могли забезпечити їх необхідними їм безпілотниками ", - сказав Ландсбергіс.
На думку очільника литовського МЗС, способи ведення війни змінюються, тому Литві слід повчитися в України, яка вже майже два роки бореться із російським вторгненням.
"Литва може запозичити цей досвід. Ми чудово розуміємо, що якщо ми готуємося до війни, то вона може бути схожою через географію, через інші обставини. Цей досвід для нас актуальний", - сказав глава литовської дипломатії.
Ландсбергіс додав, що "вчитися треба зараз" і що українська сторона готова ділитися досвідом.
"Подібний випадок є винятковим. Найвищу ціну було заплачено за уроки, які ми можемо отримати", - підкреслив міністр.
- Про спільне виробництво дронів Україна домовилася також із Великобританією. Під час візиту британського прем'єр-міністра Ріші Сунака до Києва стало відомо, що Великобританія надасть Україні військову допомогу на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024-2025 роках. При цьому близько 200 мільйонів фунтів витратять на закупівлю та виробництво тисяч військових дронів.
- Цього місяця Президент Зеленський обговорив з новим главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії, а також посилення ППО.