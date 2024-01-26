Україна хоче перенести частину виробництва дронів до Литви, - очільник литовського МЗС

Українці мають намір перенести частину виробництва дронів до Литви.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс, передає JP.lt.

"Ми могли б також говорити про спільне виробництво. Схоже, українці зацікавлені у можливому перенесенні частини виробництва до Литви. З нашою допомогою, ну і, можливо, частково для себе, якби ми могли забезпечити їх необхідними їм безпілотниками ", - сказав Ландсбергіс.

На думку очільника литовського МЗС, способи ведення війни змінюються, тому Литві слід повчитися в України, яка вже майже два роки бореться із російським вторгненням.

"Литва може запозичити цей досвід. Ми чудово розуміємо, що якщо ми готуємося до війни, то вона може бути схожою через географію, через інші обставини. Цей досвід для нас актуальний", - сказав глава литовської дипломатії.

Ландсбергіс додав, що "вчитися треба зараз" і що українська сторона готова ділитися досвідом.

"Подібний випадок є винятковим. Найвищу ціну було заплачено за уроки, які ми можемо отримати", - підкреслив міністр.