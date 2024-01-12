Великобританія надасть Україні військову допомогу на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Будуть і дрони

Великобританія надасть Україні військову допомогу на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів більше, ніж у попередні два роки, передає Sky News.

Близько 200 мільйонів фунтів витратять на закупівлю та виробництво тисяч військових дронів.

За даними британського уряду, це стане найбільшим постачання дронів в Україну з будь-якої держави. Очікується, що більшість із них будуть виробляти у Британії.

За словами прем'єра Сполученого Королівства Ріші Сунака, Британія забезпечить Україну ракетами великої дальності, системами протиповітряної оборони, артилерійськими боєприпасами та надасть допомогу в галузі морської безпеки.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі зі Сунаком заявив, що ЗСУ особливо потребують систем ППО, щоб відбивати російські повітряні удари.Сунак наголосив на продовженні підтримки Києва з боку Великобританії.

"Протягом двох років Україна з великою мужністю боролася, відбиваючи жорстоке російське вторгнення. Вони все ще борються, непохитні у своїй рішучості захистити свою країну та захистити принципи свободи та демократії. Великобританія також не захитається. Ми будемо поряд з Україною... Великобританія вже є одним із найближчих партнерів України, тому що ми визнаємо, що їхня безпека — це наша безпека", - сказав британський прем'єр.

Сунак додав, що "сьогодні ми йдемо далі – збільшуємо нашу військову допомогу, постачаємо тисячі новітніх дронів та підписуємо нову історичну угоду про безпеку, щоб надати Україні гарантії, необхідні їй на довгострокову перспективу".