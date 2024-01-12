Сьогодні у Міжнародному суді ООН у Гаазі Ізраїль відкинув звинувачення Південної Африки в геноциді палестинців, стверджуючи, що операції в Газі є законним захистом від найбільшого навмисного масового вбивства євреїв за один день з часів Голокосту.
Про це пише Bloomberg.
“Ізраїль “не починав і не хотів” війни, він “захищається від ХАМАСу, Палестини, Ісламського джихаду та інших терористичних організацій, чия жорстокість не має меж”, – заявив національний адвокат Ізраїлю Таль Беккер у суді.
“Оперуючи в Газі, Ізраїль прагне не знищити людей, а захистити людей, своїх людей, на яких нападають на кількох фронтах”, − додав він.
Беккер зазначає, що страждання цивільного населення в цій війні, як і в усіх війнах, є “трагічними, вони розбивають серце”. Але це є наслідком “осудливої стратегії ХАМАС, спрямованої на максимізацію шкоди цивільному населенню − як ізраїльтянам, так і палестинцям”.
Адвокат Аділа Хассім, що представляє Південну Африку, заявив, що Ізраїль “убив безпрецедентну кількість цивільних, повністю усвідомлюючи, скільки мирних життів забере кожна бомба”.
Зазначимо, колегія з 17 суддів лише проаналізує, чи повинні вони надати Ізраїлю наказ припинити військові операції, поки триває розгляд справи. Суд ще не призначив дату попереднього рішення. Хоча рішення Міжнародного суду є обов’язковими і їх не можна оскаржити, суд не може забезпечити виконання своїх наказів.
- Вчора у Міжнародному суді ООН стартував розгляд позову ПАР про визнання війни Ізраїлю в Газі геноцидом. Південна Африка просить суд швидко запровадити “тимчасові заходи” та “наказати Ізраїлю припинити вбивати та завдавати серйозних психічних і тілесних ушкоджень палестинцям у Газі”.
- Ізраїль підписав Конвенцію про геноцид, ухвалену Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році, і тому підпадає під юрисдикцію Міжнародного суду, органу ООН, і його рішень.
- Ізраїль оголосив війну ХАМАСу після того, як 7 жовтня терористичне угруповання увірвалося через південний кордон із Гази, жорстоко вбивши близько 1200 людей − переважно цивільних, і викравши понад 240 інших.
- Міністерство охорони здоров'я в Газі, яким керує ХАМАС, стверджує, що з початку війни було вбито понад 22 000 людей. Ці цифри неможливо перевірити незалежно, і, на думку Ізраїлю, вони включають близько 8500 хамасівців, а також цивільних жителів, яких вразили палестинські ракети, що схибили. Ще близько 1000 терористів Єрусалим вбив під час атаки 7 жовтня.