Операції в Газі є законним захистом від найбільшого навмисного масового вбивства євреїв за один день з часів Голокосту.

Сьогодні у Міжнародному суді ООН у Гаазі Ізраїль відкинув звинувачення Південної Африки в геноциді палестинців, стверджуючи, що операції в Газі є законним захистом від найбільшого навмисного масового вбивства євреїв за один день з часів Голокосту.

Про це пише Bloomberg.

“Ізраїль “не починав і не хотів” війни, він “захищається від ХАМАСу, Палестини, Ісламського джихаду та інших терористичних організацій, чия жорстокість не має меж”, – заявив національний адвокат Ізраїлю Таль Беккер у суді.

“Оперуючи в Газі, Ізраїль прагне не знищити людей, а захистити людей, своїх людей, на яких нападають на кількох фронтах”, − додав він.

Беккер зазначає, що страждання цивільного населення в цій війні, як і в усіх війнах, є “трагічними, вони розбивають серце”. Але це є наслідком “осудливої стратегії ХАМАС, спрямованої на максимізацію шкоди цивільному населенню − як ізраїльтянам, так і палестинцям”.

Фото: EPA/UPG Юридичний радник МЗС Ізраїлю Таль Беккер

Адвокат Аділа Хассім, що представляє Південну Африку, заявив, що Ізраїль “убив безпрецедентну кількість цивільних, повністю усвідомлюючи, скільки мирних життів забере кожна бомба”.

Фото: EPA/UPG Джон Дугард, професор міжнародного права, юрист Тембека Нгкукайтобі та адвокат Аділа Хассім

Зазначимо, колегія з 17 суддів лише проаналізує, чи повинні вони надати Ізраїлю наказ припинити військові операції, поки триває розгляд справи. Суд ще не призначив дату попереднього рішення. Хоча рішення Міжнародного суду є обов’язковими і їх не можна оскаржити, суд не може забезпечити виконання своїх наказів.