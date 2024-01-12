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Ізраїль не починав і не хотів війни, він захищається від ХАМАСу, − адвокат у суді ООН

Операції в Газі є законним захистом від найбільшого навмисного масового вбивства євреїв за один день з часів Голокосту.

Ізраїль не починав і не хотів війни, він захищається від ХАМАСу, − адвокат у суді ООН
Юридичний радник МЗС Ізраїлю Таль Беккер та юрист Малкольм Шоу, 11 січня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Міжнародному суді ООН у Гаазі Ізраїль відкинув звинувачення Південної Африки в геноциді палестинців, стверджуючи, що операції в Газі є законним захистом від найбільшого навмисного масового вбивства євреїв за один день з часів Голокосту.

Про це пише Bloomberg.

“Ізраїль “не починав і не хотів” війни, він “захищається від ХАМАСу, Палестини, Ісламського джихаду та інших терористичних організацій, чия жорстокість не має меж”, – заявив національний адвокат Ізраїлю Таль Беккер у суді.

“Оперуючи в Газі, Ізраїль прагне не знищити людей, а захистити людей, своїх людей, на яких нападають на кількох фронтах”, − додав він.

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Беккер зазначає, що страждання цивільного населення в цій війні, як і в усіх війнах, є “трагічними, вони розбивають серце”. Але це є наслідком “осудливої стратегії ХАМАС, спрямованої на максимізацію шкоди цивільному населенню − як ізраїльтянам, так і палестинцям”.

Юридичний радник МЗС Ізраїлю Таль Беккер
Фото: EPA/UPG
Юридичний радник МЗС Ізраїлю Таль Беккер

Адвокат Аділа Хассім, що представляє Південну Африку, заявив, що Ізраїль “убив безпрецедентну кількість цивільних, повністю усвідомлюючи, скільки мирних життів забере кожна бомба”.

Джон Дугард, професор міжнародного права, юрист Тембека Нгкукайтобі та адвокат Аділа Хассім
Фото: EPA/UPG
Джон Дугард, професор міжнародного права, юрист Тембека Нгкукайтобі та адвокат Аділа Хассім

Зазначимо, колегія з 17 суддів лише проаналізує, чи повинні вони надати Ізраїлю наказ припинити військові операції, поки триває розгляд справи. Суд ще не призначив дату попереднього рішення. Хоча рішення Міжнародного суду є обов’язковими і їх не можна оскаржити, суд не може забезпечити виконання своїх наказів.

  • Вчора у Міжнародному суді ООН стартував розгляд позову ПАР про визнання війни Ізраїлю в Газі геноцидом. Південна Африка просить суд швидко запровадити “тимчасові заходи” та “наказати Ізраїлю припинити вбивати та завдавати серйозних психічних і тілесних ушкоджень палестинцям у Газі”. 
  • Ізраїль підписав Конвенцію про геноцид, ухвалену Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році, і тому підпадає під юрисдикцію Міжнародного суду, органу ООН, і його рішень. 
  • Ізраїль оголосив війну ХАМАСу після того, як 7 жовтня терористичне угруповання увірвалося через південний кордон із Гази, жорстоко вбивши близько 1200 людей − переважно цивільних, і викравши понад 240 інших.
  • Міністерство охорони здоров'я в Газі, яким керує ХАМАС, стверджує, що з початку війни було вбито понад 22 000 людей. Ці цифри неможливо перевірити незалежно, і, на думку Ізраїлю, вони включають близько 8500 хамасівців, а також цивільних жителів, яких вразили палестинські ракети, що схибили. Ще близько 1000 терористів Єрусалим вбив під час атаки 7 жовтня.
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