Пентагон проведе внутрішнє розслідування обставин госпіталізації міністра Остіна

Розслідування проаналізує, чи процедури міністерства є достатніми для своєчасного інформування та ефективної передачі повноважень, у разі якщо його очільники захворіють або стануть недоступними.

Пентагон проведе внутрішнє розслідування щодо обставин госпіталізації міністра оборони Ллойда Остіна через інфекцію після операції раку передміхурової залози, про яку очільник відомства не повідомляв кілька днів, пише Bloomberg.

Розслідування проаналізує, чи процедури Пентагону є достатніми для своєчасного інформування та ефективної передачі повноважень, у разі якщо очільники міністерства захворіють або стануть недоступними.

Зараз у Сполучених Штатах посилюється тиск на Остіна з вимогою пояснити, чому “інформація про його госпіталізацію була непрозорою”.

Зокрема, усі члени-республіканці комітету Палати представників із збройних сил направив Остіну листа з вимогою відповідей від нього, заступника держсекретаря Кетлін Хікс та керівника апарату Остіна Келлі Магсамен.

“Враховуючи конфлікти у всьому світі, безглуздо, що ви та інші співробітники Департаменту допустили це. Така плутанина навколо не тільки вашого місцеперебування, але й вашої здатності керувати Департаментом похитнув ту невелику довіру у прозорість”, − заявили вони.

Сенатор-республіканець від штату Міссісіпі Роджер Уікер очолив 11 членів сенатського комітету збройних сил, вимагаючи відповіді Пентагону.