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Через страх перед літаками F-16, Росія посилюватиме масовані атаки на Україну, — розвідка Естонії

Страх РФ перед винищувачами доводить посилення обстрілів українських аеродромів.

Через страх перед літаками F-16, Росія посилюватиме масовані атаки на Україну, — розвідка Естонії
Техніки готують норвезький винищувач F-16 для передачі Румунії, на авіабазі в Rygge, Норвегія, 28 листопада 2023 року.
Фото: EPA/UPG

Бомбардування упродовж останніх тижнів російською армією різних українських військових об’єктів, зокрема й аеродромів, свідчить про те, що Росія вважає надходження винищувачів F-16 на озброєння України небезпечним.

Про це заявляє керівник Центру оборонної розвідки Естонії, полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.ee.

Він зазначає, що найближчим часом очікуються більш масовані російські ракетні обстріли.

На прес-конференції Ківісельг зазначив, що останніми тижнями Росія активно використовує бомбардувальники великої дальності та ракети "Калібр" для ударів по українських військових, оборонно-промисловому комплексі та об’єктах інфраструктури.

"По всій території країни були уражені об'єкти електроенергетики, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади з боєприпасами та військові навчальні заклади, а також підприємства оборонної промисловості, які займаються виробництвом та ремонтом озброєння", — сказав Ківісельг.

На його думку, удари по аеродромах свідчать про те, що росіяни вважають загрозою для себе надходження F-16 на озброєння України.

При цьому, заявив Ківісельг, завданням Росії, як і раніше, є "виснаження запасів систем ППО України". З настанням холодів очікуються ще більш масовані атаки, оскільки зараз ВПК країни-агресора виробляє більше боєприпасів, ніж витрачають її збройні сили.

За даними розвідки Естонії, війська РФ відстрілюють в Україні близько 10 000 снарядів на день, тоді як ЗСУ випускають по супротивнику приблизно 2000 ракет.

Ківісельг зазначив, що основним напрямком російських збройних сил є місто Авдіївка, навколо і всередині якого точаться великі бої, але яке росіянам поки що не вдалося повністю оточити.

За його словами, ймовірно, будуть зроблені спроби захопити або знищити шляхи забезпечення ЗСУ, що ведуть до Авдіївки, щоб змусити захисників міста або здатися, або відступити на захід, дозволивши російським збройним силам зайняти місто. 

  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заперечив інформацію про нібито затримку Данією поставки Україні винищувачів F-16 на кілька місяців. Раніше данське видання Berlingske із посиланням на Міноборони своєї країни повідомило про затримку поставки Україні винищувачів F-16.
  • Тим часом Пентагон очікує, що українські пілоти закінчать підготовку на винищувачах F-16 цього року. Навчання може тривати від п’яти до восьми місяців.
  • Єнс Столтенберг вважає, що F-16 змінять ситуацію у війні на краще, але фундаментальних змін очікувати не варто.
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