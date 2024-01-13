13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Український авангард і його хвилі
Український авангард і його хвилі
Верховний Суд висловив занепокоєння через проведення ДБР обшуків у Дніпровському райсуді Києва
Верховний Суд висловив занепокоєння через проведення ДБР обшуків у Дніпровському райсуді Києва
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині. Є постраждалі

Росіяни застосували крилаті ракети Х-22.

Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині. Є постраждалі
Фото: соцмережі

Зранку, 13 січня, російські окупанти обстріляли місто Шостка у Сумській області. Є поранений.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

У Шостці було зафіксовано 7 "приходів". Військові зазначають, що окупанти завдали ракетного удару. Прокуратура уточнила, що, за попередніми даними, росіяни застосували крилаті ракети Х-22.

В результаті обстрілу травмовано 47-річну жінку. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків.

Всього протягом доби нараховано 18 обстрілів (99 вибухів) із різних видів озброєння. 

Конотопський район: Бруски – 8 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Шосткинський район: Чуйківка – 6 приходів, Нововасилівка – 3 приходи, Бачівськ – 12 приходів, Карпеченкове – 4 приходи, Соснівка – 13 приходів, Червоне – 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм. 

Муравейня, Зноб-Трубчевська, Дем’янівка, – по 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм. 

Чернацьке – 2 обстріли: 20 приходів, ймовірно міномет 120 мм. 

Рожковичі – 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія.

Марчихина Буда – 2 обстріли: 8 приходів, ймовірно міномет 120 мм. 

Стара Гута – 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія.

Студенок – 2 приходи, ймовірно міномет 82 мм.

Обійшлося без постраждалих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies