Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині. Є постраждалі

Зранку, 13 січня, російські окупанти обстріляли місто Шостка у Сумській області. Є поранений.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

У Шостці було зафіксовано 7 "приходів". Військові зазначають, що окупанти завдали ракетного удару. Прокуратура уточнила, що, за попередніми даними, росіяни застосували крилаті ракети Х-22.

В результаті обстрілу травмовано 47-річну жінку. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків.

Всього протягом доби нараховано 18 обстрілів (99 вибухів) із різних видів озброєння.

Конотопський район: Бруски – 8 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Шосткинський район: Чуйківка – 6 приходів, Нововасилівка – 3 приходи, Бачівськ – 12 приходів, Карпеченкове – 4 приходи, Соснівка – 13 приходів, Червоне – 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Муравейня, Зноб-Трубчевська, Дем’янівка, – по 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм.

Чернацьке – 2 обстріли: 20 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Рожковичі – 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія.

Марчихина Буда – 2 обстріли: 8 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Стара Гута – 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія.

Студенок – 2 приходи, ймовірно міномет 82 мм.

Обійшлося без постраждалих.