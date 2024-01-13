Окупанти вночі двічі обстріляли Нікопольський район з артилерії

Ворог випустив більш ніж півдесятка снарядів.

У ніч на суботу російські війська двічі задали артилерійських ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Щодо безпекової ситуації за ніч. Агресор двічі скерував артилерію на Нікопольщину. Випустив більш ніж півдесятка снарядів. Обстріли прийшлись на районний центр і Червоногригорівську громаду. Люди неушкоджені", — написав він.

Уранці на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу.

"Чергова ракетна атака ворога на Україну. З пʼятої ранку в області декілька разів було гучно. Вся інформація — після завершення тривоги”, — додав Лисак.